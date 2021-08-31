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  3. Telegram, Whatsapp'ın tahtına göz dikti! 1 milyar indirme sayısına ulaştı!

Telegram, Whatsapp'ın tahtına göz dikti! 1 milyar indirme sayısına ulaştı!

Popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram yeni bir başarıya imza attı. Uygulama, 1 milyar indirme sayısına ulaştı. Ayrıca Telegram'ı en çok tercih eden ülkeler de belli oldu.

Telegram, Whatsapp'ın tahtına göz dikti! 1 milyar indirme sayısına ulaştı!

Dünya üzerinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, bu senenin başında kullanıcılarından istediği gizlilik sözleşmesi güncellemesiyle birlikte birçok kesim tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Uygulamayı kullanmayı reddeden kullanıcılar ise alternatif arayışına girmişti. Özellikleriyle ön plana çıkan Telegram kullanıcıların dikkatini çekti ve indirme sayısında bir anda büyük oranda artış yaşandı.

1 MİLYAR İNDİRMEYİ GEÇTİ

Uygulamanın indirilme sayıları 2021'de büyük bir artış gösterdi ve yılın ilk yarısında 214,7 milyon defa indirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında Telegram uygulamasının indirilme sayısı da %61 arttı. Ancak uygulamanın 1 milyar indirmeyi geçmiş olması aktif kullanıcısının 1 milyar olduğu anlamına gelmiyor. Bu senenin başlarında uygulamanın aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 500 milyon civarındaydı. Yine de Telegram'ın kullanıcı sayısının, Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesinin ardından artış gösterdiği düşünülüyor.

Telegram, Whatsapp'ın tahtına göz dikti! ! milyar indirme sayısına ulaştı!

HİNDİSTAN BİRİNCİ SIRADA

Yapılan incelemeye göre Telegram'ın en çok tercih edildiği ülke Hindistan oldu. Hindistan, WhatsApp'ın da en çok tercih edildiği ülke olarak kayıtlara geçmişti. Telegram 1 milyar indirmesinin yaklaşık olarak %22'sinin Hindistan'da gerçekleştirildiği ifade edilirken, Rusya'nın %10 ve  Endonezya'nın %8 ile bu ülkeyi takip ettiği aktarıldı.

Telegram, Whatsapp'ın tahtına göz dikti! ! milyar indirme sayısına ulaştı!

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