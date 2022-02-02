Teleke ne demek, TDK'ya göre Teleke kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teleke ne demek? Teleke TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teleke kelimesi. Peki teleke ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teleke nedir, teleke kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TELEKE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teleke kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre teleke kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzun ve sert kanat telekleri

