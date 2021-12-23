Telekız ne demek, TDK'ya göre Telekız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Telekız ne demek? Telekız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi telekız kelimesi. Peki telekız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre telekız nedir, telekız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TELEKIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Telekız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Telekız kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre telekız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Telefon ile iletişim kurarak fuhuş yapan kadın

