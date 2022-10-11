Telekomat Bakım Sürveyanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Telekomat Bakım Sürveyanı görev tanımı nedir, Telekomat Bakım Sürveyanı ne iş yapar, Telekomat Bakım Sürveyanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Telekomat Bakım Sürveyanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Telekomat Bakım Sürveyanı Tanımı;

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Telekomat Bakım Sürveyanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Telekomat Bakım Sürveyanı Maaşları

Telekomat Bakım Sürveyanı maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Telekomat Bakım Sürveyanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Telekomat Bakım Sürveyanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.07

Meslek Adı :

Telekomat Bakım Sürveyanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Trafo merkezleri ve cer postalarında bulunan kumanda sistemlerini çalışır halde tutulmasını sağlayan bakım ve onarımlarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Telekomat Bakım Sürveyanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bakım ve arıza hallerinde her türlü elektrikli manevraları yapmak,

b) Elektrifikasyon tesislerinde meydana gelen her türlü arızaları anında ilgililere bildirmek,

c) Elektrikçilerin arıza mahalline sevklerini takip etmek, durumu üst amirlere bildirmek,

d) Her türlü elektrikli manevra değişikliğinden sonra durumu ilgililere bildirmek,

e) Şefliğince kendisine verilen görev sahasındaki işleri tekniğine uygun şekilde yapmak,

f) Emrine verilen ekibi sevk ve idare etmek,

g) Telekomat merkezi cer postaları ile elektrifikasyon haberleşme tesislerinin bakım ve kontrollerini yapmak, belirlenen aksaklıkları, eksiklikleri ilgililere bildirmek,

h) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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