Teleks Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Teleks Operatörü görev tanımı nedir, Teleks Operatörü ne iş yapar, Teleks Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Teleks Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Teleks Operatörü Tanımı;

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Teleks Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Teleks Operatörü Maaşları

Teleks Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Teleks Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Teleks Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4131.06

Meslek Adı :

Teleks Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Daktilograflar Ve Kelime İşlem Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kişi kurum ve kuruluşları teleksle yapacakları şehirler arası ve milletler arası görüşmeleri temin için teleks makinesi kullanarak görüşmeleri sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Teleks Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teleks görüşmesi yapacak kişi, kurum ve kuruluşların görüşme yapmak istedikleri şehir, ülke ve teleks numarasını pozisyonda okutmak,

b) Bekleme düğmesine basarak aranan şehir, ülke ve numarayı pozisyona almak,

c) Görüşülecek ülke veya şehrin kodunu rehberden bakarak bulmak,

d) Çıkış klışesini aşağıya çekmek, önünde bulunan teleks klavyesindeki harf ve rakam tuşlarına parmakları ile basarak görüşülecek kişi, kurum ve kuruluşun adını, teleks numarasını pozisyon kanalıyla karşı tarafa iletmek,

e) Karşı taraftan gelen tanıtma doğru ise bekleme düğmesini çekmek,

f) Görüşülmesini söylemek ve görüşmenin devam edip etmediğini teleks üzerindeki ışıklardan takip etmek,

g) Görüşme bitiminde görüşmeyi yapan kişi, kurum ve kuruluşun adını, teleks numarasını, ülke veya şehir adını konuşma süresini tikete yazmak,

h) Paraflayarak ilgili birime göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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