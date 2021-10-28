Telem ne demek, TDK'ya göre Telem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Telem ne demek? Telem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi telem kelimesi. Peki telem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre telem nedir, telem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TELEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Telem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Telem kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre telem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir metnin doğrudan doğruya gönderilmesini ve alıcı olarak basımevi harfleriyle yazılmasını sağlayan araç

