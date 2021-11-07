Telepati ne demek, TDK'ya göre Telepati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Telepati ne demek? Telepati TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi telepati kelimesi. Peki telepati ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre telepati nedir, telepati kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TELEPATİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Telepati kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Telepati kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre telepati kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum

