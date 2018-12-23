Telesiyej arızalanınca asılı kaldılar

ANTALYA'nın ünlü kayak merkezi Saklıkent'te kayak için zirveye çıkanları taşıyan telesiyej arıza yaptı. Bir süre havada beklemek zorunda kalan, aralarında çocukların da bulunduğu telesiyejdekilerden bazıları fenalık geçirdi.

Saklıkent'te bugün saat 11.00 sıralarında kayak yapmak için zirveye çıkanları taşıyan telesiyej, hareket ettikten yaklaşık 3 dakika sonra arıza yaptı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu telesiyejdekiler havada bir süre beklemek zorunda kaldı. Bu sırada bazı kişilerin fenalık geçirdiği belirtildi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte teleferiğe binerek zirveye çıkıp kayak yapmak istediklerini belirten Selma Temel Seçkin, yaşadığı paniğin çok kötü bir tecrübe olduğunu söyledi. 7 yaşındaki oğlu ve ailesiyle birlikte soğukta havada asılı kalmanın hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendilerini yıprattığını aktaran Seçkin, "Saat 11.00 gibi telesiyeje bindik. Yaklaşık 3 dakika sonra telesiyej durdu ve havada asılı kaldık. Yanımda 7 yaşındaki oğlum vardı. 6 kişi geldik, hepimiz asılı kaldık. 1 saat 15 dakika sürdü bu durum. "Teknik arıza var" dediler" diye konuştu.

KAR ARACI GÖNDERMEDİLER İDDİASI

Telesiyejin onarım çalışmaları sürerken kendilerini ara bir tepede indirdiklerini belirten Seçkin, kayak yapamadıklarını ve geri inmek için kar aracı gönderilmesini istediğini belirterek, "Tepede ara bölümde indirdiler bizi. Bize kar aracı göndermelerini istedik, ama göndermediler. Yuvarlanarak inmek zorunda kaldık" dedi.

Kayak merkezi yetkilileri, voltajda yaşanan düşüklük nedeniyle 35 dakikalık bir sorun yaşandığını belirterek, "Onu da hemen giderdik şu an için herhangi bir aksama ya da sorun yoktur" dedi.

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DHA