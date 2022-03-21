Telesiyej Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Telesiyej Teknisyeni görev tanımı nedir, Telesiyej Teknisyeni ne iş yapar, Telesiyej Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Telesiyej Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Telesiyej Teknisyeni Tanımı;

__

Telesiyej Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Telesiyej Teknisyeni Maaşları

Telesiyej Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Telesiyej Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Telesiyej Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.34

Meslek Adı :

Telesiyej Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kayak merkezlerinde kayakçıları kayak yapılan noktaya taşıyan telesiyej sisteminin çalıştırılması ile bakım ve onarımından sorumlu kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Telesiyej Teknisyeni; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bütün direklerin makara gruplarını tek tek kontrol ederek yağlama işlemini yapmak,

b) Bilyelerde gevşeme,kopukluk varsa bunları yenileri ile değiştirmek,

c) Sandalye askılarını sökerek bilye ve burç kontrollerini yapmak,yağlayarak tekrar monte etmek.

d) Telesiyej sistemini çalıştırılarak el ve göz ile halatı kontrol etmek,

e) Belli periyotlarda röntgen testi ile halatın sağlamlık testini yaptırmak,

f) Telesiyej sistemindeki bütün mekanik motorların elektronik aksamlarını hat boyunca kontrol etmek,

g) Telesiyej sistemi boyunca belli noktalarda görevli elemanlar yerlerini aldıktan sonra tesise kayakçıları alarak teleferiği çalıştırmak,

h) Telesiyej faal durumda iken elektronik tablolardan monitorlardan takip etmek ve arızaları anında tesbit ederek müdahale etmek,

i) Telesiyej sistemini kapatmadan önce tesisin tamamen boş olduğunu kontrol etmek,görevlileri aşağı indirmek ve rutin kontrolleri yaparak tesisi kapatmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?