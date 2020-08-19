Teletıp sistemi nasıl kullanılır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz teletıp denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak." dedi. Peki Teletıp sistemi nasıl kullanılır? Teletıp sistemine nasıl kayıt olunur? İşte detaylar.

TELETIP SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

T.C. Sağlık Bakanlığı Teletıp Sistemi radyolojik tetkiklere ait görüntülere 7x24 web ortamında erişilmesine, bu görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası telekonsültasyon yapılabilmesine, tıbbi görüntü ve raporların kalite açısından değerlendirilebilmesine ve e-Nabız uygulaması üzerinden vatandaşlar ile paylaşılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir.

Radyolojik Raporlama

Hastaneler arasındaki radyolog iş yükü dağıtımı dengelenerek hastalara daha hızlı rapor verilmesi hedeflenmiştir.

Kalite Kontrol

Yurt genelinde çekilen görüntülerin ve radyolojik raporların düzenli olarak denetlenmesi ile radyoloji hizmet kalitesinin sürekli olarak arttırılması hedeflenmiştir.

Telekonsültasyon

Radyologların inceledikleri vakaları üst uzmanlık dallarındaki hekimlere danışarak daha doğru tanıya ulaşabilmesi mümkündür.

e-Nabız entegrasyonu

e-Nabız üzerinden vatandaşların Teletıp-Teleradyoloji sistemi üzerindeki kendilerine ait görüntülere erişmesi mümkün.

TELETIP SİSTEMİNE NASIL KAYIT OLUNUR?

TELETIP SİSTEMİ KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN