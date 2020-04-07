Televizyon ekranlarında ilginç anlar! Koronavirüsle röportaj yaptılar

Koronavirüsün tehlikesinin önemine dikkat çekmek için Irak'ta ilginç bir yönteme başvuruldu. Iraklı televizyon kanalı Aletejah TV, koronavirüs ile röportaj yaptı. Sosyal medyada yayılan videoda, sunucu virüsle ilgili merak edilenleri tek tek soruyor. Koronavirüsün kötü yanları, kimlere bulaştığı, hangi ortamları sevdiği, iyi bir yanının bulunup bulunmadığı sorusunu cevaplayan virüsün cevaplarının da ders niteliğinde olduğu görüldü.

Videoda, koronavirüsün hangi ortamı sevdiği, kimleri öldürdüğü, nerelerde bulunduğu gibi sorulara cevap verilirken koronavirüsün iyi yanı ise tüm izleyiciler tarafından beğeni topladı. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.