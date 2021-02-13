Televizyon izlerken evi üstüne yıkıldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tır kontrolden çıkarak bir evin duvarını yıktı. O sırada evde televizyon izleyen genç. duvardan düşen parçalar sonucu yaralanırken, yolda kimsenin olmamasıyla da büyük bir faciadan dönüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy Mahallesi 427. Sokak'ta meydana gelen olayda Necmettin D. idaresindeki 16 PH 178 plakalı tır yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır önce Cevdet A.'ya ait garaja çarptı. Ardından hızı kesilmeyen tır yolun solunda bulunan tek katılı evin duvarına çarparak ancak durabildi.

EVDE TELEVİZYON İZLERKEN NEYE UĞRADIĞINA ŞAŞIRDI

Kazada evde bulunan Ferhat A., üzerine duvardan düşen parçalar yüzünden yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Savaş alanına dönen olay yerinde sesi duyan vatandaşlar dışarıya koştu.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Olayda garaj ve evde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı dışarıda kimsenin bulunmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.