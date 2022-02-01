Televizyon Muhabiri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Televizyon Muhabiri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Televizyon Muhabiri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Televizyon Muhabiri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Televizyon Muhabiri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Televizyon Muhabiri Maaşı Ne Kadar? 2022 Televizyon Muhabiri Maaşları

Televizyon Muhabiri maaşı ortalama olarak aylık 9150_TL'dir. En düşük Televizyon Muhabiri maaşı 7850_TL, En yüksek ise 10450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Televizyon Muhabiri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2642.10

Meslek Adı :

Televizyon Muhabiri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazarlar,

Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu :

Gazeteciler Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Televizyon aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırılacak haber araştırması yapan, haberle ilgili bilgi ve belge toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazıp, olayı yeniden yapılandırarak yayına hazır hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Televizyon Muhabiri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) İzleyeceği haberle ilgili ön araştırma yapmak,

c) İzleyeceği haberle ilgili varsa yazılı dokümanları (basın bülteni vb.) gerekli donanımı yanına almak, olay yerine hızlı bir şekilde gitmek,

d) Olay yerinde haberi takip edeceği en uygun konumu belirlemek,

e) Haberle ilgili bilgi ve belgeleri toplamak,

f) Kameramanın olmadığı durumlarda uygun açı ve değerleler haberin görüntüsünü çekmek,

g) Haber ile ilgili haber görüntülerini izlemek,

h) Haber ile ilgili eksik görüntüleri (arşiv görüntüleri, sabit görüntüler, canlandırma vb.) tamamlamak,

i) Haberi yazmak, kurgulamak ve yayına hazır hale getirmek,

j) Haber kaynakları ile iyi ilişkiler geliştirmek,

k) Gerekli durumlarda her türlü arşiv taraması yapmak,

l) Haberini sorumlu editöre teslim etmek,

m) Gündemi takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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