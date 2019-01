Televizyonda diziler neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Diziler artık yayınlanmayacak? Diziler ne zaman yayınlanacak? gibi sorular takip ettiği diziyi göremeyen dizi severler tarafından bolca araştırılmaya başladı. Aslında geçtiğimiz yıllarda yine bu dönemlerde dizilerin yeni bölümlerine ara verilmişti. Genel bakacak olursak her yıl yapılan bir anlaşma arası verildi yalnızca bu yıl biraz daha sıkıntılı olduğu için uzun sürecek. İşte diğer detaylar...

TELEVİZYONDA DİZİLER NEDEN YOK?

Diziler 3 hafta boyunca yayınlanmayacağı iddiaları gerçek çıktı. Diziler normal şartlarda her sene başında bir haftalık araya girerken 2019 Ocak ayına gelindiğinde durum bu sefer biraz uzadı. Her sene başında bilindiği gibi reklam veren şirketler ile kanallar arasında yapılan anlaşmalar yenileniyor. Bu durum dizi yapımcılarını da etkiliyor ve haliyle bu anlaşma süresinde de yeni bölüm çekilmiyor.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Televizyon dizilerinin son bölümleri adeta birer sezon finali gibi sahnelerle bitmişti. Heyecanla beklenen yeni bölümler ise bu haftayı hesaba katmazsak iki hafta sonra başlayacak. Yani 21 Ocak haftasında diziler yeni bölümleri ile ekranlarda olacak... Özel televizyon kanallarını kapsayan bu durum, TRT dizilerini kapsamayacak.

Normal koşullarda bir hafta olan bu anlaşma ve duraklama süresi bu sene üç haftaya kadar çıkacak. Bunun sebebini ise Jet Sosyete dizisinin başarılı senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmıştı...

GÜLSE BİRSEL'İN AÇIKLAMASI

Kahkahalar ve her hafta çoğalan seyircimiz için teşekkürler. Önemli açıklama: Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!

TRT 1 DİZİLERİ YAYINLANACAK

TRT 1 tüm kanallar tarafından alınan bu ortak karara katılım göstermedi. Dolayısıyla TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler Ocak ayının ilk haftalarında da izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Fatih Altaylı ise konuyla alakalı olarak televizyon kanallarının gelirlerinin ciddi bir şekilde düşüş gösterdiğinin altına çizerek şu ifadeleri kullandı: "Kanallar ocak ayı boyunca, ellerindeki dizilerin yeni bölümlerini yayınlamayacaklar. Çünkü yayınladıkları her dizi, büyük bir zarar yazacak. Doğru bir iş yaptılar. Ancak duyduğumuz kadarıyla TRT bu anlaşmaya yanaşmamış."

Sonuç itibarıyla televizyon dünyası için her şeyin güllük gülistanlık gittiği geçtiğimiz yıllarda bile yılın ilk aylarında reklam gelirinde düşüş yaşanırken 2019 yılında markaların reklam harcamalarını kısıtlamalarıyla birlikte kanallar birlikte akılcı bir karara varma yönünde birtakım ortak adımlar attılar. Bu doğrultuda yılın ilk üç ayında dizilerin yeni bölümlerinden uzak kalacağız.