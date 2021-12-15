Telis ne demek, TDK'ya göre Telis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Telis ne demek? Telis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi telis kelimesi. Peki telis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre telis nedir, telis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TELİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Telis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Telis kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre telis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bitkisel tellerden yapılmış, kaba örgülü büyük çuval

