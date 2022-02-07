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Tellak ne demek, TDK'ya göre Tellak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tellak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tellak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tellak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tellak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tellak ne demek, TDK'ya göre Tellak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tellak ne demek? Tellak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tellak kelimesi. Peki tellak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tellak nedir, tellak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TELLAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tellak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tellak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tellak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hamamda hizmet eden ve erkek müşterileri yıkayan erkek

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