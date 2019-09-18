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  3. Tellere takılan yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti

Tellere takılan yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalılık alanda iki gün mahsur kalan 3 yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Tellere takılan yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalılık alanda iki gün mahsur kalan 3 yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan çalılık alanda gezen 3 yavru köpek diken ve tellere sıkışarak mahsur kaldı. Köpeklerin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 yavru köpeğin imdadına yetişerek köpekleri kurtardı. Bulunduğu yerden çıkartılan köpeklerin iki gün boyunca çalılık alanda mahsur kaldıkları belirlendi.

Tellere takılan yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti

Tellere takılan yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti

Kaynak: İHA

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