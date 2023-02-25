Tellur Mutallimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tellur Mutallimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tellur Mutallimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tellur Mutallimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tellur Mutallimov 8 Nisan 1995 tarihinde Khachmaz şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Tellur Uzdan oğlu Mütəllimov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tellur Mutallimov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHAN Sports Management yapmaktadır. Tellur Mutallimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tellur Mutallimov'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tellur Mutallimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tellur Mutallimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tellur Mutallimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tellur Mutallimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zira FK

1 Temmuz 2016 yılında FK Qabala

1 Ocak 2018 yılında Zira FK

17 Temmuz 2020 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2022 yılında Sabah FK

Tellur Mutallimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tellur Mutallimov şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Tellur Mutallimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 17 numaralı formasıyla 9 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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