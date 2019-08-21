Telman İsmailov Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

TELMAN İSMAİLOV KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Ekim.1956

Telman İsmailov kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : İş Adamı

Telman İsmailov doğum yeri : Bakü, SSCB

TELMAN İSMAİLOV BİYOGRAFİSİ

Birçok ülkede etkinlik gösteren “AST Grup” holding başkanıdır.

Telman İsmailov, 26 Ekim 1956 tarihinde o zamanlar SSCB dahilinde olan Azerbaycan’nın başkenti Bakü’de doğmuştur. Azerbaycan Yahudisi olan Telman İsmailov’un tam adı Telman Merdan oğlu İsmailov’dur. Ev hanımı bir annenin ve tekstilci babası Mardan İsmailov’un onuncu çocuğudur, toplam 12 kardeştir. “Dağ Yahudileri” olarak da anılan Kafkas Yahudileri cemaatine mensuptur. Bölgedeki Yahudi lobisinin önde gelen isimlerinden biridir. Avrasya Yahudileri Konferansı’nın da başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

1973 yılında başladığı Azerbaycan Halk Ekonomi Enstitüsü'nü 1976 yılında bitirdikten sonra Askerliğini yaptı ve ardından 1982 yılında Moskova'ya Plehanov Akademisi'nde eğitim görmeye gitti. Ancak daha ilk yılında ticarete atıldı. Perestroika yıllarını burada geçirdi.

1982 yılında Bakü'den Moskova'ya taşındı ve Ticaret Bakanlığı'nda ekonomist olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında ilk şirketi olan "Ticari Hayır Firması"nı kurdu. Farklı alanlarda yatırımları olan pek çok şirket kurdu ama İsmailov esas olarak turizm, otelcilik, restorancılık gibi hizmet sektöründe yoğunlaştı ve tanındı. 1989'da da çocukları Alekber ve Sarkan ile kendi ismi Telman'ın baş harflerinden oluşan “AST” şirketler grubunu kurdu. Emlak işine girdi. Moskova’da 50’den fazla mağaza ve hayli değerli bir pazar (Çerkizov) alanı satın aldı. Bugün tekstilden matbaaya kuyumculuktan inşaata kadar 31 şirketi var.

Antalya’nın Kundu bölgesinde 1.4 milyar dolara yaptırdığı ve 23 Mayıs 2009tarihinde hizmete açılan “Mardan Palace” Oteli'yle adını duyurdu. Otelin açılışına katılmak üzere Antalya'ya gelen ünlüler arasında Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci, Tom Jones, soul şarkıcısı Seal ve İbrahim Tatlıses yer aldı. Otel önündeki plaja Mısır'dan 9 bin ton altın rengi kum getirilmiştir. Bu kumlar ayakları yakmaz ve ıslak ayağa yapışmaz. Bu otel “Turizmin Oscarları” olarak da adlandırılan World Travel Awards tarafından 2010’da “Dünyanın En Lüks Oteli” seçildi.



7 milyar dolar ciro yapan “AST” şirketler grubunun yatırımlarının çoğunun sanıldığının aksine Azerbaycan’da değil Moskova ile St Petersburg’da ve Türkiye’de olduğu bilinmektedir. Antalya’daki “Mardan Palace” otelinden başka Türkiye’de beş oteli daha var. Kuruluşu 1870’lere dayanan, Moskova’nın en eski ve tarihi restoranlarından olan “Praga” restoranın da sahibidir. Rusya`nın en zengin 57`nci işadamı olan İsmailov gelirinin önemli bölümünü Moskova’daki bir alışveriş merkezi, lüks restoran ve otellerden kazanıyor.

Türkiye’de de faaliyet gösteren “Lukoil” petrolün de ortağıdır. İsrail’de Akko kentinde babasının adına sinagog inşa ettirmiştir. Sık sık şatafatlı eğlenceleriyle gündeme gelen İsmailov'un 1.5 milyon dolarlık Rolls Royce marka bir arabası vardır.

Telman İsmailov, 2012 yılında otelinde kalan misafirlerini, Antalya Aksu'da bulunan bir restorana götürdü. mekandan çıkarken bir garsona tam 10 bin dolar bahşiş bıraktı. Bahşiş yüzünden kavga eden garsonlar mahkemelik oldu.

Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov, Samira İsmailov ile evlidir. Alekber ve Sarkan adında iki çocuğu vardır.

İsmailov'un iki oğlundan biri olan Sarkan İsmailov halen Antalyaspor'un as başkanlık görevini yürütüyor.

Telman İsmailov’un Antalya’da açtığı Avrupa’nın en lüks oteli Rus lideri Vladimir Putin’in hiç hoşuna gitmedi. Putin, İsmailov’a ait olan Noskova'daki ünlü Çerkez pazarına baskın yaptırdı ve 2 milyar dolar değerindeki 6 bin konteyner mala el koydu. Telman İsmailov’un sıkıntılı günleri pazar operasyonuyla başlamış oldu. İsmailov’un Halkbankası’na, KKTC’de ismi gizli bir bankaya, Asya İnşaat’a, Kristal Klit Grup’a borcu bulunuyor. Moskova’daki bankalardan da kredi çeken Azeri işadamının 400 milyon euroyu aşkın borcu olduğu belirtiliyor.

Mardan Palace Hoteli, icradan satılığa çıktı. 2015’de ödenmeyen krediler yüzünden Mardan Otel Halk Bankası'na icrada 360 milyon 50 bin lira bedelle satılmıştır.