TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Özfidan Van’da

TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, beraberinde Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

Bazı incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu'nu ziyaret etti. TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Özfidan ve beraberindekiler, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman'dan güvenlik korucularının sahada yaşadıkları sorun ve sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Bilinen sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapıldığı belirtilen ziyarette, güvenlik korucularının çalışmalarından çok memnun olunduklarını, güvenlik korucularıyla birlikte terörün kökünün tamamen kazınacağı ifade edildi. Başkan Kahraman, "Bu anlamlı ziyaretten dolayı şahsım ve kahraman güvenlik korucularım adına komutanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA