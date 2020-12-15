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  3. TEM otoyolu zincirleme kaza sonucu kapandı! Kazaya karışan 6 lüks araç hurdaya çıktı

TEM otoyolu zincirleme kaza sonucu kapandı! Kazaya karışan 6 lüks araç hurdaya çıktı

TEM otoyolu Ankara istikameti büyük Melen yönünde gerçekleşen iki ayrı kazada 6 lüks araç birbirine girdi. Kaza sonucu yol ulaşıma kapatılırken, lüks araçlarda büyük hasarlar meydana geldi.

TEM otoyolu zincirleme kaza sonucu kapandı! Kazaya karışan 6 lüks araç hurdaya çıktı

Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesimi Büyük Melen mevki'inde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Araçlardan dökülen mazot, yağışla birleşince yolu kayganlaştırdı. Yolda durmakta zorlanan Volkswagen marka 34 BTP 062 plakalı otomobil, Volvo marka 34 ZK 6474 plakalı otomobil, BMW marka 35 ACG 359 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeye Volkswagen marka cipin aralarında olduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazadan şans eseri yaralanan olmazken emniyet ekipleri trafiği yavaşlattı.

112 Acil sağlık ekipleri de kaza yapan otomobillerin sürücülerini ve otomobillerde bulunanları kontrol etti. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda araç kuyruğu oluştu. 4 aracın karıştığı kaza sonrası ikinci bir kaza daha meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken Karayolları ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı. Toplam değeri 1 milyonun üzerinde olan lüks araçların ağır hasar gördüğü kaza sonrasında yolun kayganlaşması nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametine Hendek'ten kapatıldı. Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılacak.

TEM otoyolu zincirleme kaza sonucu kapandı! Kazaya karışan 6 lüks araç hurdaya çıktı

TEM otoyolu zincirleme kaza sonucu kapandı! Kazaya karışan 6 lüks araç hurdaya çıktı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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