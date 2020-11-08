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  3. TEM otoyolunda feci kaza! Otomobil TIR'ın dorsesine ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

TEM otoyolunda feci kaza! Otomobil TIR'ın dorsesine ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

TEM otoyolunda İstanbul istikametine doğru ilerleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Aynı otomobilde arka koltukta oturan kadın yolcu da yaralandı.

TEM otoyolunda meydana gelen kazada, Ahmet K.’nın kullandığı Ankara istikametinden İstanbul istikametine giden TIR'a, Ali Arslan’ın kullandığı Skoda marka otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın dorsesine ok gibi saplandı.

Feci kazada sürücü otomobilde sıkışarak hayatını kaybederken, otomobilin arka koltuğunda oturan Selvinaz Ö. de yaralandı.

''ŞANZIMAN KIRILDI SANDIK''

Kazayı anlatan tır sürücüsü Ahmet K., “Rampa yukarı çıkıyordum. Arkadan bir kütürtü geldi. Şanzıman kırıldı sandık. Arabayı kenara aldım. Geri salayım dedim. Baktım altımda taksi var. Nasıl olduğunu fark etmedim” dedi.

CANSIZ BEDENİ SIKIŞTIĞI YERDEN İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

Otomobilin sürücü koltuğunda sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Ali Arslan’ı sıkıştığı yerden Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkarttı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM otoyolunda feci! Otomobil TIR'ın dorsesine ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralıTEM otoyolunda feci! Otomobil TIR'ın dorsesine ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralıTEM otoyolunda feci! Otomobil TIR'ın dorsesine ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralıTEM otoyolunda feci! Otomobil TIR'ın dorsesine ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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