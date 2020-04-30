TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Kargo yüklü iki kamyon dehşet saçtı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda Körfez gişeleri mevkiinde tekeri fırlayan kamyon ile bir kargo firmasına ait kamyon çarpıştı. Feci kazada kullanılmaz hale gelen kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Ali İhsan Y. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.