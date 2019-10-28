TEM Otoyolu’nda minibüs bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

TEM Otoyolu Düzce kesiminde yoldan çıkarak bariyerleri aşan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücünün yanında 2 kişi daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler saatlerce ağaçlık alanda yaralı aradı.

Kaza, TEM Otoyolu'nda Düzce'nin Gümüşova ilçesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Hakkı Tutak idaresindeki 01 ABP 828 plakalı ikinci el eşya taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlerde 200 metre sürüklenen minibüs, şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerine Hakkı Tutak'ın kazanın şokuyla yanında 2 kişi daha bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler ağaçlık ve çalılık alanda yaralı aramaya başladılar. Ters dönen minibüs çekici yardımı ile kaldırılarak, altında birilerinin olup olmadığı kontrol edildi. Aramalarda kimseye rastlanmazken, sürücü kendine gelince yalnız olduğunu söyledi. Minibüs çekici yardımı ile şarampolden çıkarılırken, minibüste bulunan oyuncak, ayakkabı, halı, giyecek gibi ikinci el eşyalar ise etrafa saçıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA