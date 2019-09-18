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TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyol'nda işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisi Ankara istikametinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen ve bir tekstil fabrikasına ait işçileri taşıdığı öğrenilen 34 TU 067...

TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyol'nda işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisi Ankara istikametinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen ve bir tekstil fabrikasına ait işçileri taşıdığı öğrenilen 34 TU 067 plakalı servis minibüsü devrildi.

Kazada 5 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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