TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı
İSTANBUL (AA) - TEM Otoyol'nda işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisi Ankara istikametinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen ve bir tekstil fabrikasına ait işçileri taşıdığı öğrenilen 34 TU 067...
İSTANBUL (AA) - TEM Otoyol'nda işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisi Ankara istikametinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen ve bir tekstil fabrikasına ait işçileri taşıdığı öğrenilen 34 TU 067 plakalı servis minibüsü devrildi.
Kazada 5 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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