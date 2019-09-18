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  3. TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi! 5 yaralı var

TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi! 5 yaralı var

Bu sabah TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde minibüs devrildi. İşçileri taşıyan servis minibüsü olduğu belirtilen aracın devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi! 5 yaralı var

Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

5 İŞÇİ YARALANDI

Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

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