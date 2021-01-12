TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza! 12 araç birbirine girdi
Esenyurt'ta TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine birçok ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda trafik felç oldu. Kaza yerindeki ekiplerin çalışmaları halen sürüyor.
İstanbul'da mesai saatinin başladığı esnada TEM Otoyolu'nun Mahmutbey istikametinde seyir eden araçlar tarafından zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 12 araç birbirine girdi. Kaza mahallinde araçları kaldırma çalışmaları sürerken İstanbul'un trafiği kilitlenmiş durumda.