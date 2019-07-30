TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi...

TEM otoyolu Ankara istikametinde su damacanaları taşıyan bir TIR'dan Kemerburgaz ayrımında damacanalar yola döküldü.

Damacanaların aniden yola dökülmesiyle seyir halindeki 6 otomobil damacanalara çarparak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı kazalarda trafikAnkara istikametine durma noktasına geldi.