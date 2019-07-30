TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi...
TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde su dolu TIR'dan damacanalar düştü! Damacaların düşmesi sonucu Otoyol'da seyir halindek, 6 otomobil kaza yaptı! Trafik durma noktasına geldi.
TEM otoyolu Ankara istikametinde su damacanaları taşıyan bir TIR'dan Kemerburgaz ayrımında damacanalar yola döküldü.
Damacanaların aniden yola dökülmesiyle seyir halindeki 6 otomobil damacanalara çarparak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı kazalarda trafikAnkara istikametine durma noktasına geldi.
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