İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi...

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi...

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde su dolu TIR'dan damacanalar düştü! Damacaların düşmesi sonucu Otoyol'da seyir halindek, 6 otomobil kaza yaptı! Trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi...

TEM otoyolu Ankara istikametinde su damacanaları taşıyan bir TIR'dan Kemerburgaz ayrımında damacanalar yola döküldü.

Damacanaların aniden yola dökülmesiyle seyir halindeki 6 otomobil damacanalara çarparak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı kazalarda trafikAnkara istikametine durma noktasına geldi. 

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT