TEM Otoyolu’ndaki feci kazada otomobil ikiye bölündü
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen feci trafik kazasında otomobil ikiye bölündü.
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen feci trafik kazasında otomobil ikiye bölündü. Görenleri hayrete düşüren kazada 2 kişi ağır yaralandı.
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde saat 13.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir otomobil ikiye bölündü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine 112 acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA
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