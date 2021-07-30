Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle Manavgat'ta meydana gelen yangınlar sonucu çok sayıda canlının yanı sıra yeşil alanlar da kül oldu. Kaybedilen yeşil alanların yeniden kazanılması adına TEMA fidan bağışı kampanyası başlattı. Peki TEMA vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? |1 adet fidan ne kadar?

TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

TEMA Vakfı'nın resmi sitesinde yer alan 'Bağış Yap' butonuna tıklayınız, ardından açılan sayfada bağış yapılacak seçenekler listelenecektir, bağış türünü seçtikten sonra verilen alanları doldurmanız istenecek, boşlukları doldurduğunuzda bağışınız gerçekleşecektir.

1 ADET FİDAN NE KADAR?

Bağış için bir fidan tutarı 13 TL olarak sayfada yer alıyor. Ancak az 3 adet Fidan Bağışı ile işlem başlatılabiliyor.

TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...