TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca kimdir? Nereli? Ne zaman, neden öldü? | Toprak dede hayatı

97 yaşında hayatını kaybeden TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, ölümünün ilk yıldönümünde unutulmadı. Toprak Dede olarak hafızalara kazınmış Hayrettin Karaca'nın hayatı da bu kapsamda, arama motorlarında ilk sıralarda yerini aldı. Peki Hayrettin Karaca kimdir? Nereli? Ne zaman, neden öldü? İşte Toprak Dede diye bilinen Hayrettin Karaca'nın hayatı...

TEMA VAKFI KURUCU ONURSAL BAŞKANI HAYRETTİN KARACA KİMDİR? NERELİ?

Türk bilim adamı Hayrettin Karaca, 4 Nisan 1922 tarihinde Bandırma'da dünyaya geldi. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım olup her ikisi de Kırım muhaciri idi. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. Karaca firması Türkiye'de ihracatın liderliğini yapmış, üstelik bunu diğer kuruluşlardan neredeyse 20 yıl önce gerçekleştirmiştir.

TOPRAK DEDE HAYATI

Hayrettin Karaca ellili yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün Yalova'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir.

Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin'i bilim adamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forumdur. 14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım." diye bahsetmektedir. Karaca, TEMA Vakfı'nın kurucularındandır.

HAYRETTİN KARACA NE ZAMAN ÖLDÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Toprak dede olarak bilinen, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Karaca, 2020 yılında, 97 yaşında hayatını kaybetti. Hayrettin Karaca'nın cenazesi, 22 Ocak Çarşamba günü defnedildi. Ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan Karaca'nın yaşlılığa bağlı sebeplerden hayatını kaybettiği biliniyor.