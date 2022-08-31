TEMA Vakfı Sinop’ta 1524 çocuğun akıl ve kalbine dokunabilmenin başarısını elde etti

TEMA Vakfı Sinop İl Temsilcisi Kadriye Göl, Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı Genel Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında, Sinop'ta bin 524 çocuğun akıl ve kalbine dokunabilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

TEMA Vakfı Sinop İl Temsilcisi Kadriye Göl, Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı Genel Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında, 2021-2022 eğitim döneminde Sinop ve ilçeleri özelinde, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Ayancık, Boyabat, Gerze ve merkez ilçelerinde 496, "Arılar Varsa, Yarınlar Var Projesi" kapsamında Ayancık ve Merkez ilçelerinde 206, "Ağaç Kardeşliği Projesi" kapsamında Ayancık ve Boyabat ilçelerinde 43, Eğitim Programları Minik TEMA kapsamında Ayancık, Boyabat, Dikmen ve Gerze'de 206 ana sınıfı öğrencisine, Yavru TEMA kapsamında Ayancık, Boyabat ve Merkez'de 206 ilkokul öğrencisine, Ortaokul TEMA kapsamında Boyabat, Erfelek ve merkezde 138 ortaokul öğrencisine, Lise TEMA kapsamında Ayancık ve Merkez'de 110 lise öğrencisi olmak üzere toplamda 1524 çocuğun akıl ve kalbine dokunabilmenin gururunu yaşadıklarını açıkladı.