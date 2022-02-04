Temadi ne demek, TDK'ya göre Temadi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Temadi ne demek? Temadi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi temadi kelimesi. Peki temadi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre temadi nedir, temadi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEMADİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Temadi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Temadi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre temadi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sürme, sürüp gitme, uzama



TEMADİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- temadi etmek

