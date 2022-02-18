Temaşa Sanatı ne demek, TDK'ya göre Temaşa Sanatı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Temaşa sanatı ne demek? Temaşa sanatı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi temaşa sanatı kelimesi. Peki temaşa sanatı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre temaşa sanatı nedir, temaşa sanatı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEMAŞA SANATI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Temaşa sanatı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre temaşa sanatı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oyun, temsil, piyes, tiyatro, sahne sanatları

