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  3. Temaslı olmasına rağmen Adliyeye girmek isteyen vatandaş ortalığı birbirine kattı

Temaslı olmasına rağmen Adliyeye girmek isteyen vatandaş ortalığı birbirine kattı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişlerde HES kodu şartı getirildi. Girişlerde yapılan uygulama sırasında eşinin koronavirüs olduğu öğrenilen temaslı bir kişi içeri alınmayınca ortalığı birbirine kattı.

Temaslı olmasına rağmen Adliyeye girmek isteyen vatandaş ortalığı birbirine kattı

Adalet Bakanlığı, bulaş riskini en aza indirmek amacıyla adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişlerin HES kodu ile sağlanacağını başsavcılıklara gönderilen yazı ile bildirmişti.

Uygulamanın bugün başlaması ile mahkemelere girişte vatandaşlardan HES kodu istenildi. HES kodu temiz çıkanlar içeri alınırken, temaslı olduğu tespit edilen bir kişi içeri alınmadı.

EŞİ KOVİDLİ OLMASINA RAĞMEN TEPKİ GÖSTERDİ

Eşinin korona virüs olduğunu söyleyen vatandaş, görevlilere tepki gösterdi. Görevliler tarafından adliyenin önünden uzaklaştırılan vatandaş hakkında yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Uygulamadan memnun kaldığını söyleyen Erol Konyar, “İnsanlarımız maalesef yasakları ihlal ediyorlar, dışarıya çıkıyorlar. Özellikle icra daireleri çok yoğunlar. Hasta olanlar tespit edilip, içeriye girmeleri engellenir. ‘Evde Kal’ uygulaması ile HES kodu oluşturacağım. HES kodu indirdikten sonra inşallah adliyeye giriş yapacağız” ifadelerini kullandı.

Temaslı olmasına rağmen Adliyeye girmek isteyen vatandaş ortalığı birbirine kattı

''ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

Adliyeye gelen Seda Çalışkan ise, “Tabii ki ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişi hiçbir belirti göstermiyor sonuçta. Öyle olunca her yere dokunuyor. Biz de ister istemez maruz kalıyoruz. Ben çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Temaslı olmasına rağmen Adliyeye girmek isteyen vatandaş ortalığı birbirine kattı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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