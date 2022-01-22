Temassız kredi ve banka kartı olanlar dikkat! İşlem limiti 500 TL'ye yükseltildi
BDDK'nın aldığı karara göre temassız işlem özelliği bulunan kredi ve banka kartlarındaki 350 TL olan işlem limiti 500 TL'ye yükseltildi.
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) gönderilen yazıda koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı anımsatıldı.
1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Türkiye'de sayısı günden güne artan temassız ödeme özelliği bulunan kartlarda 250 TL olan işlem limitinin 7 Mayıs 2021’de 350 Türk lirası olarak güncellendiği belirtilen yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.