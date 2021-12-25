Tembihat ne demek, TDK'ya göre Tembihat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tembihat ne demek? Tembihat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tembihat kelimesi. Peki tembihat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tembihat nedir, tembihat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEMBİHAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tembihat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tembihat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tembihat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tembihler, uyarılar



TEMBİHAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tembihatta bulunmak

