Temcit ne demek, TDK'ya göre Temcit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Temcit ne demek? Temcit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi temcit kelimesi. Peki temcit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre temcit nedir, temcit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEMCİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Temcit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Temcit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre temcit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Recep, şaban ve ramazan ayları süresince, sabah ezanından sonra minarelerden okunan ve Allah'ın ululuğunu belirten dua



TEMCİT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- temcit pilavı

