TEM’de 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı : 1’i bebek 5 yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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TEM’de 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı : 1’i bebek 5 yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişi Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 KK 69 19, 06 FH 979, 34 DLR 855, 34 DJM 234 ve 33 KGS 03 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazada yaralanan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan otomobilden yola fırlayan bebek arabası ise yürek burktu.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerince trafikte kontrollü geçişler sağlandı. Kazalı araçların çekici marifetiyle kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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