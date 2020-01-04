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  3. TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

TEM Otoyolu Mahmutbey mevki Ankara istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolunun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.
04 Ocak 2020 Cumartesi 12:03

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