TEM’de çift katlı otobüs yandı

TEM otoyolunda seyir halindeki çift katlı özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsteki yolcular tahliye edilerek yangın söndürülürken, yolda metrelerce uzunlukta trafik oluştu.

TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı 36L MecsidiSelam- Beşiktaş seferini yapan özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Motor kısmından dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü en sağ şeride çekerek durdurup daha sonra yolculara otobüsü tahliye etmelerini söyledi. Yangın sırasında yolcular büyük panik yaşadı. TEM üzerinde yanan otobüs, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, uzun süre soğutma çalışması yaptı.

"Hepimiz aşağı atladık"

Eşiyle birlikte otobüsün arka kısmında seyahat eden bir vatandaş, motordan iki kez ses geldiğini ifade ederek, "Arabayla normal gidiyorduk, arkada oturuyorduk iki kişi. İki kez "tak tak" diye bir ses geldi. Ondan sonra arabayı boşaltın diye bağırdılar. Yanmaya başladı, hepimiz aşağıya atladık" dedi.

Yangın nedeniyle TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine trafik yoğunluğu da oluştu. Yüzlerce metre uzayan araç trafiği havadan görüntülendi. Yol güvenliği için yanan otobüsün etrafına ise emniyet şeridi çekildi.

Kaynak: İHA