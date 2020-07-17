Tem'de durdurulan araçtan 61 kilo eroin çıktı!

Bolu’da Narkotik şube ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda otomobilin bagaj kısmındaki bavullarda 61 kilo 650 gram eroinle yakalanan sürücü ve olayla ilgili olduğu belirlenen 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Bolu sınırlarına girdiği tespit edilen şüpheli otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

BAVULLARIN İÇİNE SAKLAMIŞLARDI

Ekiplerin yaptığı operasyonda, araç içerisinde narkotik köpeği ‘Sezar’ ile arama yapıldı. Bagaj kısmında bulunan 2 bavulun içine paketler halinde saklanmış ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenilen 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda otomobil sürücüsü S.S. (59) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

S.S.’nin emniyette alınan ifadesinin ardından, İstanbul’da yaşayan ve yakalanan uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu tespit edilen L.G.(45), İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalanarak Bolu’ya getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan S.S. ve L.G., adliyeye sevk edildi.