TEM'de feci kaza! 9 yolculu ticari taksi akaryakıt tankerine çarptı: 10 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır Mevkiinde meydana geldi.

9 YOLCU TAŞIYORDU

Edinilen bilgiye göre, Edirne’den aldığı 9 yabancı uyruklu yolcuyu İstanbul'a getirmek için yola çıkan Adnan Yılmaz idaresindeki 22 T 0349 plakalı ticari taksi, direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde seyir halinde olan yakıt tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi bariyerlere çarparak dururken ticari taksi sürücüsü Adnan Yılmaz ve 9 yabancı uyruklu yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre sonra sağlandı.