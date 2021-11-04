MasterChef'te maaş krizi yaşandığı iddia edilmişti! Somer Sivrioğlu'ndan yanıt gecikmedi!Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldüTokat Zile'de korkunç kaza! Okul servisi, otomobil ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 9 öğrenci yaralı625 bin liralık 'fal' vurgunu! Dolandırıcı mağduru kadın: "Erkek arkadaşım arayınca bunlara daha çok inandım"Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Neden ayrılıyor?Müge Anlı canlı izle 4 Kasım 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 4 Kasım PerşembeSon dakika okullar kapanacak mı 2021? MEB okullarda yüz yüze eğitim kaldırılacak mı?Katil kocadan şeytanca plan! Öldürdüğü eşinin cep telefonundan ihanet mesajları gönderdiBakan Koca duyurmuştu! BioNTech aşısında üçüncü doz aşılama bugün başladıAnadolu Efes - Zenit Basket EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. TEM'de feci kaza! 9 yolculu ticari taksi akaryakıt tankerine çarptı: 10 yaralı

TEM'de feci kaza! 9 yolculu ticari taksi akaryakıt tankerine çarptı: 10 yaralı

İstanbul'un TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır mevkisindeki trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazada bir taksiye 9'u yolcu 10 kişinin bindiği ortaya çıktı.

TEM'de feci kaza! 9 yolculu ticari taksi akaryakıt tankerine çarptı: 10 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır Mevkiinde meydana geldi.

9 YOLCU TAŞIYORDU

Edinilen bilgiye göre, Edirne’den aldığı 9 yabancı uyruklu yolcuyu İstanbul'a getirmek için yola çıkan Adnan Yılmaz idaresindeki 22 T 0349 plakalı ticari taksi, direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde seyir halinde olan yakıt tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi bariyerlere çarparak dururken ticari taksi sürücüsü Adnan Yılmaz ve 9 yabancı uyruklu yolcu yaralandı.

TEM'de feci kaza! 9 yolculu ticari taksi akaryakıt tankerine çarptı: 10 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre sonra sağlandı.

TEM'de feci kaza! 9 yolculu ticari taksi akaryakıt tankerine çarptı: 10 yaralıTEM'de feci kaza! 9 yolculu ticari taksi akaryakıt tankerine çarptı: 10 yaralı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT