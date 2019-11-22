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  3. TEM'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü!

TEM'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü!

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada bir otomobilin ikiye bölünmesi görenleri şoke etti. Feci kazada 2 kişi ağır yaralandı.

TEM'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü!

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde saat 13.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir otomobil ikiye bölündü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine 112 acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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