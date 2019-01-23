TEM'de kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Kaza, saat 19.30 sıralarından TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında İstanbul istikametinde meydana geldi. İçerisinde 10'dan fazla kaçak göçmenin olduğu 34 YA 8611 plakalı minibüs, seyir halindeyken kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, Türk vatandaşı olan sürücü ile 2 yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Diğer kaçak göçmenler ise kendi imkânlarıyla minibüsten çıkarak ormanda izlerini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ve jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan göçmenleri yakalamak için ormanda aramalarını sürdürüyor.

Bu arada, kaza yapan minibüs çağrılan çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak jandarma karakoluna götürüldü.