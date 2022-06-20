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TEM'de korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

TEM'de korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan bir araç yağışın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Aynı istikamette ilerlemekte olan 4 panelvan, 1 otomobil ve 1 tır da kazaya karıştı.

TEM'de korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

8 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEM'de korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

Yaralılardan Fatih B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebi ile bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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