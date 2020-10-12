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  3. TEM’de korkunç kaza! Lastiği patlayınca dehşeti yaşadı

TEM’de korkunç kaza! Lastiği patlayınca dehşeti yaşadı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir otomobil lastiğinin bir anda patlaması sonucu metrelerce takla attı. Kazada 4 kişi yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda İstanbul'a doğru seyir halinde olan bir otomobilin lastiğinin patlaması sonucu takla atıp ters döndü. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan 4 kişi tedavileri için ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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12 Ekim 2020 Pazartesi 09:49
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