TEM’de korkunç kaza! Lastiği patlayınca dehşeti yaşadı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir otomobil lastiğinin bir anda patlaması sonucu metrelerce takla attı. Kazada 4 kişi yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.