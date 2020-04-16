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  3. TEM'de korkutan kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

TEM'de korkutan kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Başakşehir TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerine varmadan kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere saplandı. Ok gibi saplanan otomobilde sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı, kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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16 Nisan 2020 Perşembe 09:22

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