TEM'de korkutan kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Başakşehir TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerine varmadan kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere saplandı. Ok gibi saplanan otomobilde sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı, kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.