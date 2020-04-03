TEM'de korkutan yangın! Otomobilin içindeki çocuklar...
Ümraniye TEM Otoyolunda içerisinde çocuklarında bulunduğu seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yanma anı cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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03 Nisan 2020 Cuma 09:46
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