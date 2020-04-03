  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. TEM'de korkutan yangın! Otomobilin içindeki çocuklar...

TEM'de korkutan yangın! Otomobilin içindeki çocuklar...

Ümraniye TEM Otoyolunda içerisinde çocuklarında bulunduğu seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yanma anı cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hatay'da TIR dehşeti! Anca durabildiHatay'da TIR dehşeti! Anca durabildi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ceza infaz düzenlemesi açıklamasıAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ceza infaz düzenlemesi açıklaması

Karantinadaki vatandaşlar konser ve doğum günü sürprizleriyle moral topladıKarantinadaki vatandaşlar konser ve doğum günü sürprizleriyle moral topladı

Sokak ortasında dansöz oyntan gençlere polis baskın yaptı!Sokak ortasında dansöz oyntan gençlere polis baskın yaptı!

 

03 Nisan 2020 Cuma 09:46

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
TEM'de korkutan yangın! Otomobilin içindeki çocuklar...
TEM'de korkutan yangın! Otomobilin içindeki çocuklar...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan ''Biz Bize Yeteriz Türkiyem’'' paylaşımı!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan ''Biz Bize Yeteriz Türkiyem’'' paylaşımı!
Altın bugün ne kadar? 3 Nisan Cuma
Altın bugün ne kadar? 3 Nisan Cuma
Dolar bugün ne kadar? 3 Nisan Cuma
Dolar bugün ne kadar? 3 Nisan Cuma
Hava durumu (3-4-5 Nisan 2020) Yurtta yağışlar devam ediyor!
Hava durumu (3-4-5 Nisan 2020) Yurtta yağışlar devam ediyor!
Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle dövdüler! Görüntüyü medyada paylaştılar
Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle dövdüler! Görüntüyü medyada paylaştılar
Hatay'da TIR dehşeti! Anca durabildi
Hatay'da TIR dehşeti! Anca durabildi
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan plazma yöntemi ile ilgili önemli açıklama!
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan plazma yöntemi ile ilgili önemli açıklama!
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ceza infaz düzenlemesi açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ceza infaz düzenlemesi açıklaması
Sokak ortasında dansöz oyntan gençlere polis baskın yaptı!
Sokak ortasında dansöz oyntan gençlere polis baskın yaptı!