TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi (1)
TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arası İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan minibüs devrildi.
TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arası İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada içerisinde 10 mültecinin bulunduğu minibüste 1 kişi yarandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından içerisindeki 10 mültecinin kaçtıkları öğrenilirken polis ekipleri çevrede mültecileri arıyor.
(FOTOĞRAF)
DHA
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